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ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТА В ПЛАСТИКОВОМ ОКНЕ 

ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Пластиковые окна являются неоспоримой альтернативой старым деревянным окнам, и это уже стопроцентный факт. Они не пропускают влагу, исключают сквозняк, да еще являются и отличным звуко и тепло изолирующим инструментом. Но ведь не секрет, что основой в конструкции пластикового окна служит именно стеклопакет.

Но, как и любой хрупкий элемент, стеклопакеты тоже имеют свойство трескаться, разбиваться и не только. И вот когда это случается, наступает пора проблем. Во-первых, стеклопакет, это не обычное стекло в деревянной раме, которое можно вырезать у первого же попавшегося стекольщика. Во-вторых, демонтаж старого стеклопакета не так уж и легок – тут вам не деревянные штапики на гвоздиках, а сложная система монтажа. Ну а в-третьих, сама замена стеклопакета сложна тем, что нужно все сделать так, как делается на заводе, ибо при малейшем просчете пластиковое окно перестанет выполнять свою функцию и потеряет самые важные свои свойства.

Разбилось стекло в пластиковом окне: Что делать и как быть?

Итак, первым делом уясните одну простую истину – замена стеклопакета в пластиковом окне должна осуществляться мастером, специалистом, который разбирается в конструкции окна и знает не понаслышке о тонкостях этой процедуры.

Самостоятельно стеклопакет тоже можно заменить, однако, это чревато следующими проблемами:

  • можно случайно нарушить саму конструкцию окна;
  • можно повредить штапики и тем самым нарушить герметизацию окна;
  • можно получить массу негативных побочных эффектов (сквозняк, плохая теплоизоляция и не только).

Обратившись к мастеру, вы исключаете все вышеназванные проблемы и гарантированно получаете в итоге, как конечный результат, свое же окно, но не с разбитым стеклопакетом, а в заводском виде – целое, невредимое, отвечающее всем критериям и требованиям.

Что мы предлагаем?

– Во-первых, мы отправим вам мастера, который произведет все замеры;

– Во-вторых, мы гарантируем быстрое изготовление и поставку стеклопакета нужных размеров, а ведь, заказать стеклопакет в Нижнем Новгороде, да еще и в случае, когда у него нестандартные размеры, не так уж и легко;

– В-третьих, гарантируем приезд мастера в удобное для вас время и осуществление самой процедуры замены стеклопакета в кротчайшие сроки;

– Ну и в-четвертых, мы гарантируем целостность конструкции оконного блока и сохранение всех принадлежащих пластиковым окнам свойств.

Что до стоимости стеклопакета и самой работы, так на ремонт стеклопакетов цена устанавливается в зависимости от многих факторов. Мы же постараемся сразу же сориентировать вас в плане стоимости и сделать все по максимально доступной цене.

Замена стеклопакета цена в Нижнем Новгороде

Стоимость замены разбитого стеклопакета складывается от вида самого стеклопакета, площади остекления и толщины стекла. Наценка на замену стеклопакета нестандартной формы — 50% от стандартной стоимости.

Наименование услугПоясненияЕд. измеренияЦена руб.
Выезд мастераНижний Новгород (при заключении договора)Выездбесплатно
 Нижний Новгород (при не заключении договора)Выезд300
Область (до 10 км)Выезд500
Область (свыше 10 км)км.плюс 15 руб. км.
Серверное обслуживание Замена однокамерного стеклопакетам.кв.от 2500
 Замена двухкамерного стеклопакетам.кв.от 2600
Доставка на легковой машинеНижний Новгородшт.бесплатно
 Областьшт.плюс 15 руб. км.
Доставка на грузовой машинеНижний Новгородшт.1500
 Областьшт.плюс 30 руб. км.

Оконный мастер

Вызвать мастера или получить бесплатную консультацию можно по телефонам:

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 г. Нижний Новгород,
ул. Премудрова, 31а

Вызов мастера:
ежедневно с 8:00 до 19:00

Телефоны:
 +7 (903) 604-88-76

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