Пластиковые окна являются неоспоримой альтернативой старым деревянным окнам, и это уже стопроцентный факт. Они не пропускают влагу, исключают сквозняк, да еще являются и отличным звуко и тепло изолирующим инструментом. Но ведь не секрет, что основой в конструкции пластикового окна служит именно стеклопакет.
Но, как и любой хрупкий элемент, стеклопакеты тоже имеют свойство трескаться, разбиваться и не только. И вот когда это случается, наступает пора проблем. Во-первых, стеклопакет, это не обычное стекло в деревянной раме, которое можно вырезать у первого же попавшегося стекольщика. Во-вторых, демонтаж старого стеклопакета не так уж и легок – тут вам не деревянные штапики на гвоздиках, а сложная система монтажа. Ну а в-третьих, сама замена стеклопакета сложна тем, что нужно все сделать так, как делается на заводе, ибо при малейшем просчете пластиковое окно перестанет выполнять свою функцию и потеряет самые важные свои свойства.
Разбилось стекло в пластиковом окне: Что делать и как быть?
Итак, первым делом уясните одну простую истину – замена стеклопакета в пластиковом окне должна осуществляться мастером, специалистом, который разбирается в конструкции окна и знает не понаслышке о тонкостях этой процедуры.
Самостоятельно стеклопакет тоже можно заменить, однако, это чревато следующими проблемами:
- можно случайно нарушить саму конструкцию окна;
- можно повредить штапики и тем самым нарушить герметизацию окна;
- можно получить массу негативных побочных эффектов (сквозняк, плохая теплоизоляция и не только).
Обратившись к мастеру, вы исключаете все вышеназванные проблемы и гарантированно получаете в итоге, как конечный результат, свое же окно, но не с разбитым стеклопакетом, а в заводском виде – целое, невредимое, отвечающее всем критериям и требованиям.
Что мы предлагаем?
– Во-первых, мы отправим вам мастера, который произведет все замеры;
– Во-вторых, мы гарантируем быстрое изготовление и поставку стеклопакета нужных размеров, а ведь, заказать стеклопакет в Нижнем Новгороде, да еще и в случае, когда у него нестандартные размеры, не так уж и легко;
– В-третьих, гарантируем приезд мастера в удобное для вас время и осуществление самой процедуры замены стеклопакета в кротчайшие сроки;
– Ну и в-четвертых, мы гарантируем целостность конструкции оконного блока и сохранение всех принадлежащих пластиковым окнам свойств.
Что до стоимости стеклопакета и самой работы, так на ремонт стеклопакетов цена устанавливается в зависимости от многих факторов. Мы же постараемся сразу же сориентировать вас в плане стоимости и сделать все по максимально доступной цене.
Замена стеклопакета цена в Нижнем Новгороде
Стоимость замены разбитого стеклопакета складывается от вида самого стеклопакета, площади остекления и толщины стекла. Наценка на замену стеклопакета нестандартной формы — 50% от стандартной стоимости.
|Наименование услуг
|Пояснения
|Ед. измерения
|Цена руб.
|Выезд мастера
|Нижний Новгород (при заключении договора)
|Выезд
|бесплатно
|Нижний Новгород (при не заключении договора)
|Выезд
|300
|Область (до 10 км)
|Выезд
|500
|Область (свыше 10 км)
|км.
|плюс 15 руб. км.
|Серверное обслуживание
|Замена однокамерного стеклопакета
|м.кв.
|от 2500
|Замена двухкамерного стеклопакета
|м.кв.
|от 2600
|Доставка на легковой машине
|Нижний Новгород
|шт.
|бесплатно
|Область
|шт.
|плюс 15 руб. км.
|Доставка на грузовой машине
|Нижний Новгород
|шт.
|1500
|Область
|шт.
|плюс 30 руб. км.
Оконный мастер
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