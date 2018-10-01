Ремонт окон в Нижнем Новгороде

Пластиковые окна не теряют своей актуальности и популярности уже не первый год. Но, как и любое другое изделие, в силу достаточно активной эксплуатации требует обслуживания и ухода. Наша компания предлагает услуги по ремонту пластиковых окон в Нижнем Новгороде. Процесс достаточно сложный и трудоемкий. Он может разделяться на несколько принципиально различающихся между собой работ. В их число входит:

Регулировка механических элементов.

Устранение появившихся в процессе эксплуатации зазоров, вызывающих сквозняки, образование конденсата и т.п.

Замена износившихся деталей (уплотнительные резинки, ручки и т.п.).

Установка новых узлов конструкции в силу того, что прежние устарели морально и технологически (системы открывания/закрывания).

Все перечисленные и другие процедуры входят в услугу ремонт окон ПВХ. Это может быть, например, замена однослойных стеклопакетов, на более современные вариации (энергосберегающие, мультислойные).

Мастер по ремонту окон виды оказываемых услуг

Остановимся подробнее на каждой из перечисленных ранее процедур. Регулировка является одной из самых распространенных услуг по ремонту окон в квартире и не только. В первую очередь это связано с тем, что функциональные возможности практически любой подобной конструкции сводятся к открыванию/закрыванию створок. А от качества плотности прилегания их к оконному блоку в закрытом состоянии, напрямую зависит отсутствие зазоров.

Чтобы добиться надежного закрытия и как следствие необходимой герметичности, требуется определенное количество прижимов, их правильная настройка и установка в соответствии с высотой створок. Мастер по ремонту окон проверяет все эти моменты и при необходимости вносит коррективы. В процессе работ используется специализированный ключ.

Важно помнить о том, что выполнение регулировки самостоятельно, может привести к ухудшению ситуации, поскольку требует наличия определенных навыков и знания технологических аспектов. Своевременная настройка исключает повышенное трение, приводящее к быстрому износу механических частей, что в свою очередь оказывает благоприятное влияние на сохранение рационального срока службы конструкции.

Замена износившихся элементов, вторая по популярности услуга. Чаще всего устанавливаются новые уплотнительные резинки, ручки и прочие элементы, находящиеся в активной эксплуатации и выдерживающие достаточно высокие нагрузки. Также окна ПВХ нуждаются в периодическом смазывании трущихся элементов, установленных в блоках.

Из чего складывается стоимость ремонта

Цена на ремонт окон в Нижнем Новгороде складывается из нескольких основных моментов:

Объем и уровень сложности проведения работ.

Используемые расходные материалы и запчасти. Например, стоимость установки уплотнительных резинок, будет несколько выше, чем замена ручки просто в силу того, что расходуется больше нового материала.

Выбранный тип новых элементов. Так, мультислойные или энергосберегающие стеклопакеты имеют более высокую стоимость, чем однослойные, соответственно этому если клиенту требуется улучшение окна, то необходимо быть готовым к повышенным финансовым тратам.

Сроки выполнения работ. Как правильно экстренный вызов стоит немного больше, чем посещение мастера по предварительной записи.

Наши специалисты имеют большой практический опыт, все необходимое оборудование и гарантируют качественный срочный ремонт пластиковых окон на дому в Нижнем Новгороде. Мы способны устранить проблему любого уровня сложности в кратчайшие сроки. Помните о том, что своевременное обслуживание значительно продлевает срок службы конструкции и в конечном итоге приводит к экономии.

Опыт работы мастера 15 лет.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И НАШ СПЕЦИАЛИСТ с ВАМИ СВЯЖЕТСЯ